Başakşehir hastanesinde ilk organ nakli anneden 16 yaşındaki oğluna Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin organ nakli birimi hizmete girdi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin organ nakli birimi hizmete girdi. Hastanede gerçekleşecek ilk organ nakli böbrek yetmezliği yaşayan 16 yaşındaki çocuğa, annesinden olacak.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilerek hizmete giren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde organ nakli birimi hizmete başladı. Organ nakli biriminin hizmete girmesi nedeniyle hastanede bir açılış töreni düzenlendi. Törene İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan, Organ ve Doku Nakli Kuzey Marmara Bölge Koordinasyon Merkezi sorumlu hekimi Op.Dr. Gültekin Hoş ile alanında donanımlı doktorlar katıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında törende sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilen açılışın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, organ nakli birimindeki odaları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

"Önümüzdeki hafta ilk vak'ayı alacağız"

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memişoğlu, beyin ölümü gerçekleşmiş vatandaşlardan organ alma oranlarının yükseltmesi gerektiğini kaydetti.

Organ nakli biriminin ilk vak'alarının haftaya alınmaya başlayacağını söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde her türlü nakili yapabilir alt yapımız var. İnsan gücümüzü yavaş yavaş oluşturduk ve ruhsatlandırma süreci bitti. İnşallah önümüzdeki haftada ilk vak'ayı alacağız. Bu birimin ruhsatı alındığı için burada küçük bir açılış yaptık" diye konuştu.

"Beyin ölümü gerçekleşmiş insanlardan da organ alma oranlarımızı yükseltmemiz gerekiyor"

Türkiye'nin geçmiş yıllara oranla organ naklinde gelişimini aktaran Memişoğlu, "Türkiye geçmiş 15-20 yıla göre nakilde çok iyi bir yere geldi. Hem özel hem üniversite hem de kamu hastaneleri insan gücü ve ekipman olarak yeterliler. Böbrek, karaciğer, akciğer, ince bağırsak, kalp gibi her türlü nakli yapabilir hale geldik. Biz şuan canlıdan nakil yapıyoruz. Bunu kadavratik dediğimiz beyin ölümü gerçekleşmiş insanlardan da organ alma oranlarımızı yükseltmemiz gerekiyor. İnşallah bu farkındalık oluşur. Bir yerden organ çıktığı zaman Türkiye'nin herhangi bir noktasında vericisi varsa o organ uçakla ulaştırılıyor. 2000'li yıllarda sistemlerimiz çok yeterli değildi. Şu anda her türlü Network ile bir yerde aday varsa o adayı bulup temin edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Günlük ziyaretçi sayısı 3 bin ile 4 bin arasında"

Başakşehir Çam ve Şakura Hastanesi'ne ilişkin bilgiler de veren Memişoğlu, "Hastaneye şuanda günlük 3 bin ile 4 bin arasında hasta başvuru yapıyor. 2 bine kadar ameliyat yapıldı. Günlük 20-30 civarında doğum yapılıyor. Bu hastane ilk etapta korona virüse hizmet etmiş olsa da şuanda tamamen temiz hastane ilan ettik" şeklinde konuştu.

İlk nakil anneden 16 yaşındaki oğluna

Öte yanandan hizmete giren organ nakli biriminde ilk nakli önümüzdeki hafta gerçekleşeceği kaydedildi. Böbrek nakli merkezi kurucu hekimi ve sorumlu cerrahı Doç. Dr. Melih Kar, ilk böbrek nakli vak'asını hazırladıklarını ve ilk böbrek naklinin anneden 16 yaşındaki böbrek yetmezliği olan oğluna yapılacağını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA