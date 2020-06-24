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Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ve Junior Fernandes'i transfer etmek istiyor

Süper Lig'in 28. haftasında liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolundaki kritik mücadelede Galatasaray'ı eli boş göndermek istiyor.

Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ve Junior Fernandes'i transfer etmek istiyor
24.06.2020 17:20 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:46

Süper Lig'in 28. haftasında liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolundaki kritik mücadelede Galatasaray'ı eli boş göndermek istiyor. Turuncu lacivertli takım sezonun ilk yarısında mağlup ettiği Galatasaray'ı evinde de yenerek şampiyonluk yolundaki önemli bir virajı da kayıpsız atlatmayı hedefliyor.

OKAN BURUK'UN EN İYİ PUAN ORTALAMASINI YAKALADIĞI SEZON

Teknik direktörlük kariyerinde en iyi dönemini 1,98 puan ortalaması ile Başakşehir'de yaşayan Okan Buruk, bu istatistiğini şampiyonlukla taçlandırmak istiyor. Teknik direktörlük hayatına Elazığspor ile başlayan ve 33 maça çıkan Buruk, 1.24'lük puan ortalaması yakaladı. Gaziantep ile 42 maçta 1.29'luk, Demir Grup Sivasspor ile 11 maçta 0,73'lük, Göztepe ile 33 maçta 1,58, Akhisarspor'da 53 maçta 1.51'lik, Çaykur Rizespor'da ise 32 maçta 1.41'lik puan ortalaması yakalayan Buruk şampiyonluk yolunda olduğu Başakşehir ile ise 42 maça çıkarken 1,98 puan ortalaması ile önemli bir başarıya imza attı.

SKRTEL CEZALI, 3 İSİM SINIRDA

Galatasaray maçı öncesinde Başakşehir'de tek eksik Martin Skrtel. Tecrübeli defans oyuncusu sarı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Turuncu lacivertli takımda Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksic ve Alexandru Epureanu da ceza sınırında ve sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

BU SEZON SADECE FENERBAHÇE'DEN PUAN ALAMADILAR

Lider Başakşehir ligin geride kalan 28 haftasında 3 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe'ye 2 maçta da mağlup olan turuncu lacivertliler ligin ilk haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 3-0'lık skorla mağlup olurken rakibini ligin 2'nci yarısında ise 4-1'lik skorla mağlup etti.

TRANSFER ÇALIŞMALARI DA SÜRÜYOR

Özellikle sözleşmeleri bitecek olan futbolcuları Gael Clichy ve Eljero Elia'nın yerini doldurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan milli sol bek Hasan Ali Kaldırım ve Aytemiz Alanyaspor'un sol kanat oyuncusu Junior Fernendes'i kadrosuna katmayı planlıyor.

Kaynak: Hürriyet

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