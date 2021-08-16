Başakşehir Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehir Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi açıldı

Başakşehir Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Anadolu irfanının öncülerinden Hacı Bektaş Veli'yi Anma Günü'nde anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Anadolu irfanının öncülerinden Hacı Bektaş Veli'yi Anma Günü'nde anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde Hacı Bektaş Veli'nin ismini taşıyan ve içerisinde özel bir alanın da bulunduğu kütüphaneyi kitapseverlerin hizmete açtı.

Başakşehir Belediyesi, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümünde ilçeye anlamlı bir eser kazandırdı. Bahçeşehir Mahallesi'nde kurulan ve Anadolu'nun manevi mimarlarından olan Hacı Bektaş Veli'nin ismini taşıyan kütüphane, törenle kitapseverlerin hizmetine açıldı.

"7'den 70'e okuyacak, bilgi hazinemizi her geçen gün genişleteceğiz"

Anadolu irfanının öncülerinden Hacı Bektaş Veli'nin ismini taşıyan kütüphaneye tüm Başakşehirlileri davet eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Kitapseverlerimizin merakla beklediği kütüphanemizi hizmete açtık. Hacı Bektaş Veli'nin ismini, yine ilim üzerine kurulmuş bir mekanda yaşatacağız. Boğazköy yürüyüş yolunun yanında yer alan kütüphanemizi, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Günü'nde Başakşehirlilerin hizmetinize açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okuyup okutmak için ilçemizin dört bir yanına kütüphane açıyoruz, açmaya da devam edeceğiz. 7'den 70'e okuyacak, bilgi hazinemizi her geçen gün genişleteceğiz" diye konuştu.

"Harika bir kitap bahçesi yapılacak"

Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi'nin 2 bin kitap kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Başkan Kartoğlu, "Kütüphane içerisine Hacı Bektaş Veli'yi anlatan ve 120 eserden oluşan özel bir alan da hazırladık. Kütüphanenin dışında ise, kitapseverlerin açık havada keyifli bir vakit geçirmesi için, harika bir kitap bahçesi yapılacak" dedi.

"Yeni projeleri hayata geçiriyoruz"

Bahçeşehir'de hayata geçirilecek olan yeni projeler hakkında da bilgi veren Başkan Kartoğlu, "Marmaray'a ring seferlerimiz kısa süre içerisinde başlayacak. Bu kapsamda Bahçeşehir Tren İstasyonu'muzu tamamladık ve deneme seferlerimize başladık. Yapım çalışmaları devam eden yollarımızla birlikte ulaşımda da öncü ilçe konumunda olacağız. Çalışmaları devam eden yürüyüş ve bisiklet yollarımızla birlikte pedalları mutluluk ve huzura çevireceğiz" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Başakşehir Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi açıldı
Başakşehir Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Hande Erçel Berdan Mardini Süreyya Yalçın
Spor Mert Günok Mete Gazoz Ünal Karaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başakşehir Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 19:16:10. #1.15#

title