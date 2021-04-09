Başakşehir, Gülendam Hatun Camii'ne kavuştu
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Başakşehir, Gülendam Hatun Camii'ne kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başakşehir, Gülendam Hatun Camii'ne kavuştu

Başakşehir'de, hayırseverlerin desteğiyle Kayaşehir 7. Bölge'de yapılan Gülendam Hatun Camii dualarla ibadete açıldı.

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Başakşehir'de, hayırseverlerin desteğiyle Kayaşehir 7. Bölge'de yapılan Gülendam Hatun Camii dualarla ibadete açıldı. Açılış töreninde konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Başakşehirimizin manevi ruhunu camilerimizle şekillendireceğiz" dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Kayaşehir 7. Bölge'de yapımı tamamlanan Gülendam Hatun Camii'nin açılış törenine katıldı. Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Başkan Kartoğlu, "Başakşehir'in manevi atmosferini taçlandıracak camimizi ibadete açıyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle yapımına vesile olduğumuz camimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aynı anda bin 200 kişi ibadet edecek

Gülendam Hatun Camii'nde aynı anda bin 200 kişinin ibadet edebileceğini belirten Başkan Kartoğlu, "Ramazan ayına günler kala bu kıymetli eseri hizmete açıyoruz. Başakşehirimizde modern bir şehir inşa ediyoruz. Ancak şehrin asıl önemli tarafı ruhunun olmasıdır. Biz bu ruhu oluşturacak eserleri inşa ediyoruz. Bunların başında da camilerimiz geliyor. Şehrimizin her köşesinde bu ruhu yaşatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Açılış konuşmasının ardından dualar eşliğinde Gülendam Hatun Camii ibadete açıldı. - İSTANBUL

Başakşehir, Gülendam Hatun Camii'ne kavuştu
Başakşehir, Gülendam Hatun Camii'ne kavuştu
Başakşehir, Gülendam Hatun Camii'ne kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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