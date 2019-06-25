Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir, Salzburg kulübünden transfer ettiği santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen resmi sözleşmeyi imzaladı. Gol yollarında Riad Bajic ve Adebayor ile yollarını ayıran turuncu-lacivertliler, santrfor bölgesine Norveçli takviyesi yaptı. İstanbul temsilcisi, Avusturya'nın RB Salzburg kulübünden Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen geçtiğimiz sezon ligde 23 maçta forma giyip, 7 gol 7 de asistlik performans sergiledi.

(İHA)

Kaynak: İHA