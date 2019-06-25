Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Medipol Başakşehir, Salzburg kulübünden transfer ettiği santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen resmi sözleşmeyi imzaladı.
Medipol Başakşehir, Salzburg kulübünden transfer ettiği santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen resmi sözleşmeyi imzaladı. Gol yollarında Riad Bajic ve Adebayor ile yollarını ayıran turuncu-lacivertliler, santrfor bölgesine Norveçli takviyesi yaptı. İstanbul temsilcisi, Avusturya'nın RB Salzburg kulübünden Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen geçtiğimiz sezon ligde 23 maçta forma giyip, 7 gol 7 de asistlik performans sergiledi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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