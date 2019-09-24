Başakşehir Gençlik Oyunları başlıyor

24.09.2019 09:08

Başakşehir'de bu yıl yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Gençlik Oyunları'na 25 bin ortaokul ve lise öğrencisi katılacak.



Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Kaymakamlığı ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, ilçe genelindeki öğrencilere sporu aşılamak, yetenek ve becerilerini gözlemleyerek uygun branşlara yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Gençlik Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER)'de gerçekleştirilen toplantıya Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz katıldı.



"Türkiye'de başka örneği yok"



Spor, kültür ve sanat, bilim ve teknoloji, sosyal sorumluluk gibi 33 farklı kategoride yarışmaların düzenleneceği Gençlik Oyunları'yla ilgili konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Gençlik Oyunları'nın Türkiye'de başka örneği olmayan bir proje olduğunu söyledi. Oyunların Başakşehir'in en büyük gururlarından biri olduğunu ifade eden Başkan Kartoğlu, "Gençlik oyunları, gençlerin sadece yarıştığı ve eğlendiği bir organizasyon değil. Tecrübelerimiz gösteriyor ki herhangi bir meşguliyeti olmayan gençlerde olumsuz davranışlar meydana gelebiliyor. İşte biz onların enerjilerini spora ve kültürel etkinliklere kanalize ederek onları olumsuz davranışlardan ve kötü alışkanlıklardan kurtarıyoruz. Aileler de bu organizasyonumuzdan çok memnun" dedi.



"Öğrenciler bizim için çok değerli"



Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz da, öğrencilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getirerek, "Bizler, gece-gündüz demeden onlar için fikir üretiyoruz. Bu yıl 33 farklı kategoride 25 bin öğrencimizi sporla ve kültür-sanatla buluşturacağız. Bu organizasyonda emeği geçecek herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.



"Vatan bizden hizmet bekliyor"



Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ise, makamına Şeyh Edebali'nin Osmangazi'ye söylediği "Ey oğul! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünü astığını söyleyerek, "Biz yan yana ve omuz omuza olduğumuz müddetçe bilimde, sanatta, sporda kısacası her alanda inanılmaz güzel işler yapabiliriz ama inanmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA