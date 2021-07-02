Başakşehir, genç kaleci Deniz Dilmen'i profesyonel yaptı
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Başakşehir, genç kaleci Deniz Dilmen'i profesyonel yaptı

Başakşehir, genç kaleci Deniz Dilmen'i profesyonel yaptı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 16 yaşındaki kaleci Deniz Dilmen ile profesyonel sözleşme imzaladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 16 yaşındaki kaleci Deniz Dilmen ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, altyapı oyuncularından Deniz Dilmen ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Genç kalecimize sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Başakşehir, genç kaleci Deniz Dilmen'i profesyonel yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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