Başakşehir, genç kaleci Deniz Dilmen'i profesyonel yaptı
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 16 yaşındaki kaleci Deniz Dilmen ile profesyonel sözleşme imzaladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 16 yaşındaki kaleci Deniz Dilmen ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, altyapı oyuncularından Deniz Dilmen ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Genç kalecimize sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay