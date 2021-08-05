Başakşehir geleceğin yazılımcılarını arıyor
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Başakşehir geleceğin yazılımcılarını arıyor

Başakşehir geleceğin yazılımcılarını arıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Living Lab ile geleceğin yazılımcılarını yetiştirmeye hazırlanıyor.

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Living Lab ile geleceğin yazılımcılarını yetiştirmeye hazırlanıyor. Yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen 14-18 yaş arası gençlere yönelik eğitimler, uzman eğitmenler tarafından verilecek. 3 hafta sürecek eğitimlerin sonunda gençlerin, masaüstü ve mobil uygulama geliştirebilmeleri hedefleniyor.

Kovid-19 salgınında eğitim faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiği ve bugüne kadar 81 ilden, 19 ülkeden yaklaşık 30 bin kişiye çevrim içi eğitim verilen Başakşehir Living Lab'de, geleceğin meslekleri arasında gösterilen yazılım alanı için yeni bir eğitim programı başlatıldı.

EĞİTİMLER 9 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

9 Ağustos'ta başlayacak program kapsamında 14-18 yaş arası gençlere C#Form yazılım dili ve MsSQL veritabanı eğitimleri verilecek. Gençlere iyi bir kariyer fırsatı sunan eğitimler, Başakşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanacak.  Uzman eğitmenler Aylin Güneş ve İlayda Özer tarafından 3 hafta boyunca, günde 3 saat olmak üzere çevrim içi platformlar üzerinden verilecek uygulamalı eğitimlerde, katılımcılar nesneye yönelik programlama mantığını kavrayarak, veritabanı bağlantılı uygulamalar geliştirecek.

Dinamik uygulamalar geliştirebilmek için algoritma mantığını, form tasarımı araçları kullanımını ve ilişkisel veritabanı oluşturabilme kabiliyetini kazanacak katılımcılar, eğitimlerin sonunda ise masaüstü ve mobil uygulama geliştirebilecek düzeye gelecek.   

Çevrimiçi verilecek eğitimlerdeki etkinlik başlıkları şu şekilde;

C#, visualstudio, framework, .net, konsol/form uygulamaları nedir?

Algoritma oluşturma, akış diyagramı hazırlama, sözde kod yazma, lucidchart, repl.it ile ilk kod

Sabitler, değişken tipleri, veri giriş/çıkışı operatörler, kontrol yapıları, diziler, döngüler, hata ayıklama

Konsol uygulamaları ile temel kavramları pekiştirme

Form uygulamalarına giriş ve uygulamalar

Veri, veri modeli, veri türleri ve veri türleri arasında geçişler, veritabanı yönetim sistemleri, vtd, dml

Varlık ve ilişki kavramları, er diyagramları, şema mimarisi, ilişki türleri, değişken türleri, tablo örnekleri

Sql giriş, sorgular-1, sorgu örnekleri, tablo oluşturma

Sql, sorgular-2, tablo uygulamalar

Mssql, sqlserver tanıma ve arayüz tanıtım, program tanıtımları, c# ile bağlama, örnek vt tasarımı

Visual studio ve sqlservermanagementstudio aracılığı ile windows form uygulamaları


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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