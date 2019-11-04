Başakşehir geçen sezonu mumla arıyor!

04.11.2019 12:25

Süper Lig'in 10. haftasını 16 puanla 6. sırada tamamlayan Başakşehir, geçtiğimiz sezonun aynı bölümünde ise 21 puanla zirvede yer alıyordu.

Sezona Okan Buruk yönetiminde 'yeni vizyon, aynı hedef' parolasıyla başlayan ancak ligin ilk iki haftasını puansız kapatan, sonraki maçlarda da inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Medipol Başakşehir'de, Alanyaspor deplasmanında alınan golsüz beraberlik ve istenilen oyunun tam anlamıyla sahaya yansıtılamaması moralleri bozdu. Oynadığı son iki karşılaşmadan sadece 2 puan çıkarabilen turuncu-lacivertliler, ligde 10. haftayı 16 puanla 6. sırada tamamladı.

GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE

Başakşehir, 2019-2020 sezonunu Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe karşısında aldığı yenilgilerle açtı. İlk galibiyetini ise üçüncü haftada Gençlerbirliği'ne karşı alan turuncu-lacivertli takım, Sivasspor ve Beşiktaş ile de 1-1 berabere kalınca 5 hafta sonucunda 5 puanda kaldı.

Sonrasında Rizespor, Gaziantep FK ve Göztepe'yi devirerek üç maçlık bir galibiyet serisi yakalan Buruk'un öğrencileri, bu başarısını devam ettiremedi ve Trabzonspor ile Alanyaspor mücadelelerinden 1'er puanla ayrıldı.

İstanbul ekibi, 10 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucu topladığı 16 puan ile geçtiğimiz sezonun gerisinde kalmış oldu. Başakşehir, 2018-2019 sezonunun söz konusu periyodunda 21 puanla zirvede bulunuyordu.

Turuncu-lacivertliler, o dönem 6 müsabakadan üç puanla ayrılmış, 3 kez rakipleriyle berabere kalırken, 1 defa da yenilmişti.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Geride kalan sezonun ilk yarısında hem ligin hem de Avrupa'nın en az gol yiyen takımları arasında yer alan Başakşehir, yeni sezonda ise kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Şu ana kadar 10 maçta 16 gol atıp, 12 gol yiyen turuncu-lacivertli takım, sadece iki mücadelede ağlarında gol görmedi.

Medipol Başakşehir, 2018-2019 sezonunun ilk 10 haftasında 14 gol atmış, 4 gol yemişti.

SAHA AVANTAJINI DEĞERLENDİREMEDİ

Başakşehir'in en büyük özelliklerinden biri de evinde oynadığı maçlara mutlak favori olarak çıkması ve kolay kolay puan kaybı yaşamamasıydı. Ancak İstanbul temsilcisi, yeni dönemde bu avantajı da kullanmakta zorlanıyor. Fatih Terim Stadyumu'nda 5 karşılaşmaya çıkan turuncu-lacivertliler, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 8 puan topladı. Okan Buruk'un takımı, 5 dış saha maçında da hanesine 8 puan yazdırdı.

Geçen sezonun Başakşehir'i ise 10 haftalık bölümde sahasında 5 maçın 4'ünü kazanırken, 1'inde bir puan almış ve elde ettiği 21 puanın 13'ünü evinde toplamıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA