Başakşehir geçen sezon Sivas'ta kaybettiği liderliği geri alma peşinde

07.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:16

-Sivasspor iç sahada mağlup olmayan tek takım

-Son 10 lig maçının 5'inde puanlar paylaşıldı

-Yatabare takımını sırtlıyor-Başakşehir'in vazgeçilmeleri Visca ve Crivelli

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 21'inci haftasında lider Demir Grup Sivasspor, pazar günü sahasında 2'nci sıradaki Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Turuncu-lacivertliler, geçen sezonun 31'inci haftasında Sivas'ta yaşadığı puan kaybıyla liderliğini kaybetmiş, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönememişti. Başakşehir'de hedef hafta sonundaki maçı kazanarak hem liderliği hem de geçen sezonun rövanşını almak. İç sahada ligin maç kaybetmeyen tek takımı olan Sivasspor, ayrıca ev sahibi olduğu maçlarda en çok puan toplayan takım konumunda bulunuyor. Ligde oynadığı son maçta deplasmanda Gaziantep'e 5-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılarda hedef, yakın takipçisini mağlup ederek aradaki puan farkını açmak. Oynadığı son 18 maçta sadece Fenerbahçe'ye mağlup olan Medipol Başakşehir'de ise hedef kazanarak liderlik koltuğuna oturmak. Turuncu-lacivertiler deplasmanda oynanacak maçtan 3 puan çıkarması halinde 281 gün sonra liderlik koltuğuna oturmuş olacak. Medipol Başakşehir geçtiğimiz sezonun 30'uncu haftasını lider tamamlamış, 31'inci haftada deplasmanda Sivasspor ile berabere kalmasının ardından Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup etmesiyle liderliği rakibine kaptırmıştı.SON 10 MAÇIN 5'İNDE PUANLAR PAYLAŞILDIÖte yandan Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir maçlarında alınan beraberlikler öne çıkıyor. İki takım arasında oynanan son 10 lig maçının 5'inde taraflar 1'er puanı paylaştı. 3 maç Sivasspor galibiyetiyle sona ererken, Medipol Başakşehir ise 2 kez rakibini mağlup etti. Dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise Medipol Başakşehir'in deplasmanda rakibini mağlup edememesi. İstanbul ekibi, Sivasspor deplasmanında son olarak 2014 yılında 3 puana ulaşmıştı.YATABARE TAKIMINI SIRTLIYORLider Demir Grup Sivasspor'da Başakşehir maçı öncesinde öne çıkan isim Mustapha Yatabare. Attığı 9 golle takımının liderliğinde önemli pay sahiplerinden olan Malili golcü, 2 de asist yapma başarısı gösterdi. 34 yaşındaki tecrübeli golcünün yanı sıra Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş da Sivasspor'un kilit isimlerinden oldu. Mert Hakan Yandaş; 8 gol, 4 asist ile takımına katkı sağlarken, Emre Kılınç da 7 gol atıp, 6 asist yapma başarısı gösterdi.BAŞAKŞEHİR'DE VİSCA VE CRİVELLİ ÖNE ÇIKIYOR

Bu sezon oynadığı son 18 maçta sadece 1 kere kaybeden Medipol Başakşehir'de ise Edin Visca gösterdiği performansla takımını sırtlamaya devam ediyor. 9 gol, 9 asistle; 18 gole doğrudan etki eden Bosna Hersekli futbolcu, takımının en önemli silahlarından birisi. Turuncu-lacivertlilerde rakip fileleri en çok havalandıran isim ise Enzo Crivelli. Ligdeki ilk sezonda 20 maçta 12 gol atan Fransız golcü, 2 de asist yaptı.

Kaynak: DHA