Başakşehir, Gaziantep FK maçına hazır
AA, Emrah Oktay - Spor
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Gaziantep FK'yi konuk edecek.
AA / Emrah Oktay - Spor