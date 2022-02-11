Başakşehir, Gaziantep FK maçına hazır

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Gaziantep FK'yi konuk edecek.