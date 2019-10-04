Başakşehir, Gaziantep FK hazırlıklarına ara vermeden başladı!

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç oynandığı belirtildi.

04.10.2019 17:21
Başakşehir, Gaziantep FK hazırlıklarına ara vermeden başladı!

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç oynandığı belirtildi.


UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile yapılan müsabakada forma giyen oyuncuların ise yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.


Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Gaziantep FK mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak. 


Kaynak: Hürriyet

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