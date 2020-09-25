Başakşehir yeni sezonda galibiyetle tanışamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başakşehir yeni sezonda galibiyetle tanışamadı

25.09.2020 22:02 | Son Güncelleme: 25.09.2020 22:28
Başakşehir yeni sezonda galibiyetle tanışamadı

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Başakşehir, yeni sezonda henüz galibiyetle tanışamadı.

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Başakşehir, yeni sezonda henüz galibiyetle tanışamadı. Turuncu-lacivertlilerin bu süreçte golü de bulunmuyor.

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon da baz alındığında bu sonuçla ligde üst üste 4. mağlubiyetini almış oldu. Başakşehir, 2019-2020 sezonunun son maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenilmişti. İstanbul temsilcisi, yeni sezonda ise henüz üç puan sevinci yaşayamadı. Ligin ilk haftasında Gaziantep'te Hatayspor'a 2-0'lık skorla kaybeden Başakşehir, sonraki maçta da evinde Galatasaray'a yine aynı skorla mağlup oldu.

Ayrıca Okan Buruk'un takımı, üç haftasını geride bıraktığı 2020-2021 sezonunda gol atma başarısı da gösteremedi.

M.Başakşehir, salgın nedeniyle UEFA organizasyonlarına verilen aranın ardından oynadığı Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş müsabakasında Copenhag'a dış sahada 3-0 kaybetmişti.

(Uygar Aydın/İHA)

Başakşehir yeni sezonda galibiyetle tanışamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Halife Hafter Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Gülay Hanife Müge Anlı Deniz Akkaya
Spor Tisserand Ryan Babel Tamer Tuna Fatih Terim Benik Afobe
Daha Fazla Ekim Anne Sabah Kobani
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başakşehir yeni sezonda galibiyetle tanışamadı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 00:59:22. #1.14#
title