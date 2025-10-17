Haberler

Başakşehir Galatasaray muhtemel 11'ler açıklandı mı, kadroda kimler var?

Güncelleme:
Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de yarın 35. kez kozlarını paylaşacak. Peki, iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu mu? Kadrolarda hangi oyuncular yer alacak?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşma öncesinde gözler muhtemel kadrolara çevrildi. Başakşehir - Galatasaray maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler açıklandı mı, hangi futbolcular görev alacak?

BAŞAKŞEHİR'İN EVİNDE GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ

RAMS Başakşehir'in sahasında oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, rakibine karşı üstünlük kurmayı başardı. Ligde iki ekip arasında yapılan 17 maçın 12'si Başakşehir Fatih Terim, 5'i ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 9 galibiyet alırken, turuncu-lacivertliler 5 kez sahadan galip ayrıldı. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 27 gol atarken Başakşehir 23 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon oynanan mücadelede Galatasaray, deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etmişti.

GALATASARAY'DAN SON 6 MAÇTA TAM GAZ

Sarı-kırmızılı ekip, son dönemde Başakşehir karşısında adeta yenilmez bir seri yakaladı. Galatasaray, 2022-23 sezonundan bu yana oynadığı 6 Süper Lig maçının tamamını kazandı. Bu süreçte rakip fileleri 16 kez havalandırırken yalnızca 2 gol yedi.

TARİHE GEÇEN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Başakşehir karşısındaki en farklı galibiyetini 2022-23 sezonunun ilk yarısında deplasmanda aldığı 7-0'lık zaferle elde etti.

Başakşehir ise kendi sahasında Galatasaray'a karşı en farklı galibiyetini 2017-18 sezonunda 5-1'lik skorla aldı. Ayrıca 2014-15 ve 2016-17 sezonlarında da sarı-kırmızılıları 4-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Galatasaray, RAMS Başakşehir deplasmanında iki önemli savunma oyuncusundan mahrum olacak. Wilfried Singo sakatlığı nedeniyle, Davinson Sanchez ise kırmızı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Beşiktaş derbisinde sakatlanan Singo'nun dönüş tarihi henüz netleşmedi. Sanchez'in cezası ise bu maçın ardından sona erecek.

MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray'ın muhtemel kadrosu:

Uğurcan Çakır, Attila Szalai, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Mauro Icardi.

Başakşehir'in muhtemel kadrosu:

Muhammed Şengezer, Amine Harit, Jerome Opoku, Nuno Miguel Da Costa, Ousseynou Ba, Berat Ayberk Özdemir, Christopher Thea Domoraud Opeir, Miguel Crespo Da Silva, Jakub Kaluzinski, Emir Ali Şahiner, Eldor Shomurodov.

