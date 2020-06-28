Başakşehir - Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
Süper Lig'de oynanan Başakşehir - Galatasaray müsabakasının 35. dakikasında stadın dışından saha içine yanıcı madde atıldı.
28.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:04
Süper Lig'de oynanan Başakşehir - Galatasaray müsabakasının 35. dakikasında stadın dışından saha içine yanıcı madde atıldı.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Galatasaray müsabakasının 35. dakikasında stadın dışından saha içine yanıcı maddeler atıldı. Kale arkası tribünden atılan yanıcı maddelerin bir kısmı sahanın üstünden uçarak tekrar stat dışına çıktı ve kimseye isabet etmedi.
(İHA)
Kaynak: İHA