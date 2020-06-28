Başakşehir-Galatasaray maçında saha dışından yanıcı madde atıldı
Süper Lig'in 29'uncu haftasında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.
28.06.2020 21:53 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:27
Süper Lig'in 29'uncu haftasında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelede ilk yarı devam ederken, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun dışından sahaya doğru yanıcı madde atıldı.
Karşılaşmanın 34'üncü dakikası oynanırken, stat dışından atılan yanıcı maddenin bir parçasının da tribünlere düştüğü görüldü.
Kaynak: DHA