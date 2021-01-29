Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile yollarını ayırdı
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Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile yollarını ayırdı

29.01.2021 16:52 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:56

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın 2019-2020 sezonu başından bu yana teknik direktörlüğünü yapan ve Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olmamızda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır." denildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde "şampiyon takımın şampiyon teknik direktörü" olan Okan Buruk'un her zaman özel olarak anılacağı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Kulübümüze imza attığı ilk gün hedefini 'şampiyonluk' olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda var gücüyle çalışan Okan Buruk, turuncu-lacivertli armamız altında teknik direktörlük kariyerindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayarak adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırmış, Avrupa'da takımımıza oynattığı cesur ve başarılı futbolla da tüm Türkiye'yi gururlandırmıştır. Futbolculuğu döneminde saha içerisinde göstermiş olduğu hırslı karakterini teknik direktörlük döneminde olgunluğuyla birleştiren, profesyonelliği ve güçlü iletişimiyle de tüm spor kamuoyunun takdirini toplayan Okan Buruk ve ekibine kulübümüze yaşattıkları unutulmaz anılar ve vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Okan Buruk, 2019-2020 sezonunda 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 yenilgi ve 69 puanla turuncu-lacivertli takımı şampiyonluğa taşıdı.

Medipol Başakşehir, Buruk'un teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında 16 maçta 6 galibiyet, bir beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile yollarını ayırdı
Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile yollarını ayırdı
Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile yollarını ayırdı
Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile yollarını ayırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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