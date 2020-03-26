Başakşehir FIFA Karantina Turnuvası'nda Galip İngiltere'nin Leyton Orient ekibinin düzenlediği FIFA Karantina Turnuvası'nın ilk turunda Başakşehir, Olimpik Marsilya ile oynadığı maçta galip geldi. Yorumcu Uğur Karakullukçu'nun yorumladığı maç yayınında Başakşehir e-spor oyuncusu Sanchez, Marsilya oyuncusunu 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

İngiltere'nin Leyton Orient ekibinin düzenlediği FIFA Karantina Turnuvası'nın ilk turunda Başakşehir, Olimpik Marsilya ile oynadığı maçta galip geldi. Yorumcu Uğur Karakullukçu'nun yorumladığı maç yayınında Başakşehir e-spor oyuncusu Sanchez, Marsilya oyuncusunu 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Kaynak: Dugout