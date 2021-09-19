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Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynadıkları maçın olumsuz etkilerini bu mücadelede yaşadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynadıkları maçın olumsuz etkilerini bu mücadelede yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pereira, "Eintracht Frankfurt ile oynadığımız maçın bu karşılaşmaya yansımaları oldu. Aslında Almanya'da oynadığımız maçın faturasını ödedik. Çok yüksek konsantrasyon gerektiren ve bizi çok yoran bir maçtı. Maçın ardından seyahat etmeleri ve az uyumalarından dolayı oyuncularım yorgundu. Vücut olarak sahadaydık ama kafa olarak sahada değildik. Doğru reaksiyonlar ve kararlar veremedik. Normal şartlarda bu maç oynansaydı, kazanma ihtimalimiz çok yüksekti. Avrupa maçlarından sonra takımların performansına baktığınızda düşüşler olduğunu görüyoruz. Bugün gördük ki Galatasaray kaybetti, Beşiktaş dün sıkıntılar yaşadı, sonradan maçı çevirdi ve şansla kazandı." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam, kadroda rotasyon yapmasıyla ilgili gelen bir soruya ise, "Eğer bugün rotasyon yapmasaydım muhakkak sakatlık yaşayan oyuncularımız olacaktı ve üstüne maçı kaybedecektik. Aynı kadro ile bu maça çıkmamız mümkün değildi. Oyuncularımın daha fazla sakatlanmasını istemiyorum. Perşembe ve pazar maçımız var, rotasyon yapmak zorundaydık. Çünkü oyuncular makine değil. Bugün maçın 10. dakikasında, bir önceki maçta oynamış oyunculardan bazıları sıkıntılar yaşadığını belirtti. Bir başka açıdan bakarsak, Galatasaray bugün rotasyon yapmadı, sadece 1 oyuncuyu cezalı olduğu için oynatamadılar. Sonucu biliyor musunuz?" şeklinde konuştu.

Pereira, "Avrupa'dan dönüşünde yorgunluk nedeniyle rotasyon yapmak zorunda olduğunuzu ve bunun puan kaybında önemli rol oynadığını söylediniz. Olympiakos maçından sonra oynayacağınız Kasımpaşa karşılaşmasında da puan kaybı beklemeli miyiz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Geleceği göremem, kristal bir kürem yok. O maçtan ne olacağını bilemem. Olympiakos maçı da çok çekişmeli geçecektir. Orada da elimizden geleni yapacağız. Kasımpaşa maçında daha fazla çözüm üretmeye çalışacağız. Sakatlıktan dönen oyuncularım henüz istediğim seviyede değil. Size o maçlarla ilgili söz veremem ama takımım elinden gelenin en iyisini yapmak için çalışacak. Bizim önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekiyor. Mental yorgunluğu önlemek için daha fazla dinlenmemiz gerekiyor. Bu maçın hazırlığına yalnızca 1 gün kalmıştı. Baskı yapmak istediğimiz anlarda geciktik, istediğimiz boşlukları bulamadık. İlk top kontrolünü oyuncularım iyi yapamadı. Bunlar hep yorgunluğun sonuçları. Bir sonraki maça kadar daha iyi dinleneceğiz. O maçın farklı koşullarda olacağını düşünüyorum."

Avrupa kupası maçlarından sonra sadece Türkiye'de değil, Avrupa'daki takımların da zorlandığının altını çizen Vitor Pereira, "PSV kendi evinde Feyenoord'a 4-0 kaybetti. Atalanta'nın da maçını izledim, daha öne görmediğim düşük ritimde oynadılar. Biz bu yoğun tempoya alışacağız. Son iki sene bu takım Avrupa'da yarışmamıştı, bu da bir süreç gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Göreve geldiğinden bu yana toplam 14 maç oynadıklarını ve ilk yenilgilerini aldıklarını hatırlatan Portekizli teknik, adam şöyle konuştu:

"Bugün 14. maçımızı oynadık. Bu ilk kaybettiğimiz maç oldu ama taraftarlarımız şunu bilsin, bu takımın kalitesi, karakteri var. Birlik olmuş durumdayız. Bu sene kesinlikle şampiyonluk için savaşacağız, bundan emin olabilirler. Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Trabzonspor Avrupa'da olmadığı için lig yarışında biraz avantajlı. Zirveyle aramızda sadece 3 puan var. Devam etmemiz gerekiyor. Fizik ve mental olarak çok odaklanış durumdayız. Bu takım şampiyonluk için tüm mücadelesini verecektir. Avrupa'da da gidebileceğimiz en uç noktaya gideceğiz. Bizi bir gün en tepede görüp, kaybedince kötü diye düşünmemeliler. Biz yolumuzu biliyoruz. Gerçekten çok çalışıyoruz. Yoğun tempoya alışacağız. Sakatlarımız iyileşecek. Taraftarlarımız bu takıma güvensinler ki sene sonunda hep birlikte onlarla kutlama yapabilelim."

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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