Başakşehir, Fenerbahçe maçını 9 kişi tamamladı

Medipol Başakşehir'de, Fenerbahçe karşılaşmasında Rafael ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Teknik Direktör Okan Buruk da kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Medipol Başakşehir'de, Fenerbahçe karşılaşmasında Rafael ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Teknik Direktör Okan Buruk da kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Bu maçta skordan çok konuşulan ise hakemin gösterdiği kırmızı kartlar oldu. Müsabakanın 71. dakikasında Rafael yaptığı bir faul sonrası sarı kart gördü. Kartın ardından hakem Bahattin Şimşek'e itirazda bulunan Brezilyalı oyuncu, çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Rafael'in kırmızı kartına çok sinirlenen turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, uzun süren itirazlarının ardından önce sarı kart ile cezalandırıldı. Dördüncü hakem Hakan Ceylan ile sözlü tartışmaya devam eden Buruk, daha sonra direkt kırmızı kartla saha dışına gönderildi.

Dakikalar 74'ü gösterdiğinde ise bu sefer İrfan Can Kahveci, orta sahada yaptığı bir faul sonrası ikinci sarı kartını gördü ve o da kırmızı kartla takımını 9 kişi bıraktı.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hilmi Sever