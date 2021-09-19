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Başakşehir-Fenerbahçe maçından notlar

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Başakşehir-Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, son oynadıkları Göztepe karşılaşmasına göre ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, son oynadıkları Göztepe karşılaşmasına göre ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, Göztepe'ye geçen hafta deplasmanda 2-1 kaybettikleri karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Berkay Özcan ve Ömer Ali Şahiner'in yerine Danijel Aleksic ve Şener Özbayraklı'yı sahaya sürdü.

Kocaman, takımını sahaya Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Visca, Aleksic, Deniz Türüç ve Okaka ilk 11'iyle çıkardı.

Başakşehir'de Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Ravil Tagir, Alexandru Epureanu, Berkay Özcan, Nacer Chadli, Fredrik Gulbrandsen, Carlos Ponck, Peter Zulj ve Atabey Çiçek ise yedek soyundu.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Ahmed Kutucu ve Ömer Ali Şahiner ise kadroda yer almadı.

Başakşehir ilk 11'inde 4 eski Fenerbahçeli

Medipol Başakşehir'in ilk 11'inde, geçmişte Fenerbahçe'de oynayan 4 isim yer aldı. Turuncu-lacivertli ekipte Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç, sarı-lacivertlilere karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de oynamış bir başka isim olan Hasan Ali Kaldırım ise yedekler arasında forma şansı bekledi.

Vitor Pereira'dan 4 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'inde Eintracht Frankfurt ile oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Diego Rossi ve Enner Valencia'nın yerine Max Meyer, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas ve Muhammed Gümüşkaya'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa, sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamadı.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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