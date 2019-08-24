Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir FB maçı hangi kanalda?

24.08.2019 09:21

Süper Lig Cemil Usta sezonu ikinci haftasından Medipol Başakşehir'in konuğu Fenerbahçe. Okan Buruk yönetiminde yeni bir başlangıç yapan Başakşehir, ilk hafta aldığı mağlubiyeti unutturmak istiyor. Fenerbahçe ise çok zorlandığı Başakşehir deplasmanından üç puanla dönerek liderliği devam ettirmenin peşinde. İşte Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusu cevabı, takımların muhtemel ilk onbirleri, maçın online yayın detayları...

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu ikinci haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği maç 21.45'de başlayacak. 24 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşma beIN Sports ve beIN Connect üzerinden izlenebilecek.

FENERBAHÇE'NİN ZORLU DEPLASMANI

Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında oynanan 11 lig maçında sadece 2'sini kazanabildi. Bir maç beraber biterken 8 maç Başakşehir'in üstünlüğü ile sona erdi.

Başakşehir ile Fenerbahçe, bu akşam ligde 23. kez karşılaşacaklar. Geride kalan 22 maçın 10'unu Fenerbahçe, 9'unu Başakşehir kazandı. 3 maç ise beraber bitti.

Sarı-lacivertlilerin 29 golüne, turuncu-lacivertliler 26 golle yanıt verdi.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER, EKSİKLER

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan kaptan Mahmut Tekdemir ile cezalı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Fransız sol bek Gael Clichy'nin durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süredir sahalardan uzak kalan Alexandru Epureanu, bu mücadelede de takımındaki yerini alamayacak.

Fenerbahçe'nin Şilili yıldızı Mauricio Isla, sakatlığı sebebiyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak. Ayrıca sarı lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Chedjou, Pock, Behich, Soner, Azubuike, Visca, Arda, Elia, Demba Ba

FENERBAHÇE: Altay, Sadık, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Ozan, Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriqi