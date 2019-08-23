23.08.2019 08:26

Süper Lig'de ilk haftanın lideri Fenerbahçe, bu hafta Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Abdullah Avcı'nın gitmesi sonrasında Okan Buruk ile anlaşan Başakşehir, ilk haftayı mağlubiyetle kapatmıştı. Başakşehir, güçlü rakibi karşısında galibiyeti kovalayacak. Fenerbahçe ise ilk haftada yakaladığı havayı kaybetmek istemiyor. Merakla beklenen Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu ikinci haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği maç 21.45'de başlayacak. 24 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşma beIN Sports ve beIN Connect üzerinden izlenebilecek.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE REKABETİ

Başakşehir ile Fenerbahçe, toplamda 25 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçların onundan Başakşehir galip çıkarken Fenerbahçe 11 kez kazandı. 4 maç ise berabere bitti.

Başakşehir'in sahasında oynanan 13 karşılaşmada ev sahibinin üstünlüğü dikkat çekiyor. Başakşehir'in 8 galibiyeti varken Fenerbahçe 3 kez üstün gelebilmiş. 2 maç ise berabere bitti. İki takım arasında oynanan son beş maçın sonuçları ise şöyle;

Aralarındaki son 5 maç

09/03/19 İstanbul Başakşehir 2-1 Fenerbahçe

07/10/18 Fenerbahçe 0-0 İstanbul Başakşehir

11/02/18 İstanbul Başakşehir 0-2 Fenerbahçe

09/09/17 Fenerbahçe 2-3 İstanbul Başakşehir

17/05/17 Fenerbahçe 2-2 İstanbul Başakşehir