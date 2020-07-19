Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda elektrikler kesildi
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor maçında elektrikler kesildi.
19.07.2020 22:37 | Son Güncelleme: 19.07.2020 22:41
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor maçında elektrikler kesildi.
Şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in Hes Kablo Kayserispor'u ağırladığı mücadelenin 66'ncı dakikasında stat ışıkları söndü. Elektriğin kesildiği anda hakem Ali Şansalan da su molası verdi.
Kaynak: DHA