Başakşehir evindeki yenilmezliğini 16'ya çıkardı
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Başakşehir evindeki yenilmezliğini 16'ya çıkardı

Medipol Başakşehir, Kayserispor galibiyetiyle Fatih Terim Stadyumu'ndaki yenilmezlik serisini 16'ya yükseltti.

Başakşehir evindeki yenilmezliğini 16'ya çıkardı
20.07.2020 01:02 | Son Güncelleme: 20.07.2020 01:12

Medipol Başakşehir, Kayserispor galibiyetiyle Fatih Terim Stadyumu'ndaki yenilmezlik serisini 16'ya yükseltti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında evinde Kayserispor'u yendi. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla Fatih Terim Stadı'ndaki yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı. İstanbul temsilcisi, ligin 2. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği mücadeleden beri sahasında yenilmiyor. Okan Buruk'ın takımı, bu sezon iç sahada en iyi performans sergileyen takım konumunda bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekip, evindeki 17 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 40 puan topladı.

(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA

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