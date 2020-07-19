Başakşehir evindeki yenilmezliğini 16'ya çıkardı Medipol Başakşehir, Kayserispor galibiyetiyle Fatih Terim Stadyumu'ndaki yenilmezlik serisini 16'ya yükseltti.

Medipol Başakşehir, Kayserispor galibiyetiyle Fatih Terim Stadyumu'ndaki yenilmezlik serisini 16'ya yükseltti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında evinde Kayserispor'u yendi. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla Fatih Terim Stadı'ndaki yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı. İstanbul temsilcisi, ligin 2. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği mücadeleden beri sahasında yenilmiyor. Okan Buruk'ın takımı, bu sezon iç sahada en iyi performans sergileyen takım konumunda bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekip, evindeki 17 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 40 puan topladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA