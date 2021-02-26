Başakşehir Espor Merkezi ilk mezunlarını verdi

Espora olan ilginin ülkemizde artmasıyla pek çok espor takımı kuruldu. Takımların kurulmasına yardımcı olan ve nesle erişebilen yapımlardan olan Başakşehir Belediyesi Türkiye'de bir ilke imza atarak hayata geçirdiği Başakşehir Espor Merkezi'nin ilk mezunlarını verdi.

Başakşehir Belediyesi tarafından kurulan Başakşehir Espor Merkezi (BASE) ilk mezunlarını verdi. Mezun olan genç oyuncular sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun elinden aldı. Base Espor Valotant, League of Legends ve Zula takımlarını kurmak için turnuvalar düzenledi.

Uzman eğitmenlerin gözetiminde amatör olarak başladıkları espor maceralarına profesyonel oyuncu olarak tamamlayan 40 genç; Valorant, League of Legends ve Zula takımlarını oluşturarak turnuvada kozlarını paylaştı.

TURNUVADA PROFESYONEL OYUNCULARDA YER ALDI

Esporun Türkiye'deki en büyük merkezi olmak için adımlar atan BASE Espor Merkezi'nde ilk eğitim dönemi Covid-19 kurallarını gözeterek haftanın 5 günü iki sınıf olarak gerçekleştirildi. Derslerde uzman psikologlar ve en iyi eğitmenler yer aldı. Başvuruda bulunan gençler bu süreçte hiçbir ücrete tabii tutulmadı. Başakşehir Living Lab içinde yer alan BASE, profesyonel şartları gözeterek düzenlendi. MOBA ve FPS alanlarında uzman oyuncularda turnuvada öğrencilere eşlik etti.

ULUSLARARASI ARENAYA AÇILACAKLAR

Eğitimin son haftası takım koçları tarafından BASE'den mezun olan gençler arasından takım oluşturuldu. Oluşturulan bu takımlar ile Türkiye genelinden katılımın açık olduğu bir turnuva düzenlendi. Turnuvada öne çıkan oyuncular BASE espor bünyesine alınarak profesyonel arenada takımı temsil etmeye hak kazandılar.

BAŞKAN YASİN KARTOĞLU: "BURASI SİZİN EVİNİZ"

Sertifika töreninde gençlerin heyecanına ortak olan Başkan Yasin Kartoğlu, turnuvanın canlı yayınlandığı gün ise Twitch kanalına katılarak gençlere süpriz yaptı. Başkan Kartoğlu sertifikaları canlı yayında mezun olan gençlere takdim etti.

Başkan Yasin Kartoğlu konuşmasında, "Gençlerin yanında olan bir belediye başkanı olarak yine bir ilke imza attık ve bu merkezi kurduk. Merkezimizi kurarken gençlerimizden aldığımız fikirlerle ortak bir karar aldık. Bugün de Espor Merkezimizin ilk mezunlarını verdik." dedi.

Başkan Yasin Kartoğlu konuşmasına şu şekilde devam etti; "Başakşehir'den ve diğer ilçelerimizden gelen gençlerimiz de var. Artık diğer ilçelerden gelen gençler de Başakşehir Belediyesi'nin bir üyesi. Burada güzel ve kaliteli bir eğitim aldınız. Bundan sonra belki de aranızdan meşhur oyuncular çıkacak. Biz, hayallerinize ulaşın istiyoruz. Bulunduğunuz mekân Başakşehir Belediyesi Living Lab İnavasyon ve Teknoloji Merkezi. Normalde belediyelerin teknoloji ve AR-GE merkezleri yoktur. Çok şükür bizde var. Bunun neticesinde de burada sizin gibi gençlerle buluşma fırsatımız oluyor. Burada aynı zamanda Yeni Medya, Radyo Akademilerimiz var. Girişimci ve inovasyon projeleriniz için de alanlarımız var. Başakşehir Living Lab ile tanıştınız bundan sonra burası sizin eviniz."