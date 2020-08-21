Başakşehir'e yeni sponsor Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'in önümüzdeki 2 sezon boyunca forma ve spor giyim sponsoru tamamen yerli ve milli marka olan 'Bilcee' oldu. Turuncu-lacivertliler, yeni sezon öncesi bu akşamki ilk antrenmanına da yeni sponsorunun ürünleriyle çıkacak.

Başakşehir, gelecek 2 sezon boyunca, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında yeni sponsorunun özel olarak tasarlayıp ürettiği formaları ve spor kıyafetleri giyecek. Ürünler ayrıca Başakşehir Store'da da satışa çıkacak.

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İHA