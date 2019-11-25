Başakşehir'e Rumen hakem

25.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:43

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda sahasında oynayacağı Roma maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.



UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci maçında Başakşehir, 28 Kasım Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu'nda Roma ile karşılaşacak. Saat 20.55'te başlayacak müsabakada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.



Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA