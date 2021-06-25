Başakşehir'e kültür ve yaşam parkı
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Başakşehir'e kültür ve yaşam parkı

Başakşehir'e kültür ve yaşam parkı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediyesi, Kayaşehir ve Fenertepe'nin ardından ilçeye üçüncü kültür ve yaşam parkını kazandırıyor.

Başakşehir Belediyesi, Kayaşehir ve Fenertepe'nin ardından ilçeye üçüncü kültür ve yaşam parkını kazandırıyor. Yarı olimpik yüzme havuzu, bilgievi, kütüphane, spor salonları ve sanat atölyeleri ile 7'de 70'e tüm ilçe sakinlerine hizmet verecek Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nın temeli, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katıldığı törenle atıldı. .

Başakşehir Belediyesi, belediyecilikte yeni bir model anlayışıyla inşa ettiği kültür ve yaşam parklarına bir yenisini daha ekliyor. Kayaşehir ve Fenertepe'nin ardından ilçenin üçüncü kültür ve yaşam parkı olacak Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nın temeli törenle atıldı.

Düzenlenen temel atma törenine, AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Başakşehirlilerin birçok aktiviteyi tek merkezde yapabilme imkanına sahip olacağını belirten Başkan Kartoğlu, "Kısa süre içerisinde bu güzel eseri komşularımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Yarı olimpik yüzme havuzu olacak

Başakşehir'de 7'den 70'e herkesin kullanabileceği bir kültür merkezinin temellerini attıklarını belirten Başkan Kartoğlu, "Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı toplam 10 bin 500 metrekare inşaat alanı üzerine kurulacak ve 6 bin metrekare alanda peyzajla bütünleşik tasarım olacak. İçerisinde; Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER), bilgievi, gençlik merkezi, kapalı spor salonu, fitness salonu ve çocuklarımız için jimnastik salonu olacak. Ayrıca, komşularımızın isteği üzerine kültür ve yaşam parkımıza bir de yarı olimpik yüzme havuzu yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Semt kütüphanesinin de merkez içerisinde yer alacağını dile getiren Başkan Kartoğlu, "Müzik, ebru, resim, yabancı dil dallarında sanat atölyeleri ve sınıflarımız olacak. 500 kişilik çok amaçlı salon ve sergi alanı, etüt alanı, çocuk parkı ile kafeterya bulunacak. Kitap kurtlarımız için ise çok güzel bir semt kütüphanesi yapacağız." dedi.

Başkan Kartoğlu'ndan yeni müjde

Başakşehir Belediyesi'nin Türkiye'de en fazla yatırım yapan ilçe belediyeleri arasında olduğunu ifade eden Başkan Kartoğlu, Başak Mahallesi'ne yapılacak yürüyüş ve bisiklet köprüsünün müjdesini verdi. Başakşehir'de mutluluğa yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Buradan bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Başak Mahallemiz iki kısımdan oluşuyor; 5. Etap ve 4. Etap. Ortasında da Türkiye'mizin en güzel parklarından Sular Vadisi bulunuyor. 4. Etap'ta bulunan vatandaşlarımız Metrokent tarafına ulaşımda zorluk çekiyor. Yetiştirebilirsek bu sene 4. Etap kısmından karşıya, İmam-ı Azam Camii'nin olduğu meydana yürüyüş ve bisiklet köprüsü yapmayı planlıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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