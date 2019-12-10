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Başakşehir'e İspanyol hakem

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile oynayacağı maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

10.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:50
Başakşehir'e İspanyol hakem

Medipol 'in, UEFA Ligi J Grubu'nda deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile oynayacağı maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.


UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Başakşehir, Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. 12 Aralık Perşembe günü Borussia-Park'ta TSİ 23.00'de başlayacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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