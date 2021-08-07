Başakşehir'e Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi
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Başakşehir'e Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi

Başakşehir'e Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde kurulan ve Hacı Bektaş Veli'nin ismini taşıyan kütüphanede incelemelerde bulundu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde kurulan ve Hacı Bektaş Veli'nin ismini taşıyan kütüphanede incelemelerde bulundu. Başkan Kartoğlu, "Anadolu irfanının öncülerinden Hacı Bektaş Veli'nin ismini taşıyan kütüphanemizi, 16 Ağustos'ta komşularımızın hizmetine açacağız" dedi.

Başakşehir Belediyesi, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümü kapsamında anlamlı bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bahçeşehir Mahallesi'nde kurulan ve Anadolu'nun önemli isimlerinden olan Hacı Bektaş Veli'nin ismini taşıyan kütüphanede çalışmalar son aşamaya geldi.

"Kütüphanenin önünde kitap bahçesi olacak"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 16 Ağustos'ta hizmete açılması planlanan Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu. Hacı Bektaş Veli'nin toplumda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, "Hacı Bektaş Veli'nin ismini, yine ilim üzerine kurulmuş bir mekanda yaşatacağız. Boğazköy yürüyüş yolunun yanında yer alan kütüphanemizi, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Günü'nde Başakşehirlilerin hizmetine açacağız. Kütüphanemizin önünde komşularımızın keyifli vakit geçirmesi için bir de kitap bahçesi hazırlayacağız" şeklinde konuştu.

Hacı Bektaş Veli'yi anlatan özel alan yapıldı

2 bin kitabın bulunduğu kütüphane içerisinde Hacı Bektaş Veli'yi anlatan özel bir alanın da olduğunu ifade eden Başkan Kartoğlu, "Kütüphanemizde Hacı Bektaş Veli'nin yolunu anlayacağımız harika bir alan hazırladık. 120 eserden oluşan özel bölümümüze tüm kitapseverlerimizi, ev ortamı arayan Başakşehirli komşularımızı bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Başakşehir'e Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi
Başakşehir'e Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi
Başakşehir'e Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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