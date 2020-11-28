Başkan Kartoğlu: Başakşehir'e ışıl ışıl bir cadde daha kazandırdık
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Başkan Kartoğlu: Başakşehir'e ışıl ışıl bir cadde daha kazandırdık

28.11.2020 09:50 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:14
Başkan Kartoğlu: Başakşehir'e ışıl ışıl bir cadde daha kazandırdık

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kısa süre önce yenileme çalışmaları tamamlanan Doğa Parkı Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kısa süre önce yenileme çalışmaları tamamlanan Doğa Parkı Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Yeşil ve yürüyüş yolu konseptinde yepyeni bir görünüme kavuşturulan cadde, ilçe sakinleri tarafından beğeniyle karşılandı.

Başakşehir Belediyesi, yol yapım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamına bin 800 metre uzunluğundaki Doğa Parkı Caddesi yenilendi. Prestij caddede inceleme yapan Başkan Kartoğlu, mutluluğun şehri Başakşehir'e ışıl ışıl bir cadde daha kazandırdıklarını söyledi. Cadde boyunca var olan ağaçların tamamının koruma altına alındığına dikkat çeken Başkan Kartoğlu, "Bir tek ağacımıza dahi zarar vermeden yenileme işlemlerimizi tamamladık" dedi.

YAYA VE YEŞİL ALANA ÖNCELİK VERİLDİ

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Toplam uzunluğu bin 800 metre olan caddenin genişliği 15 metre olacak şekilde düzenlendi.  Caddenin sağ ve sol tarafı,  beşer metrelik yaya yolu olarak tasarlandı. Yolun her iki tarafında toplam 3 metrelik alan ise yeşile ayrıldı.   

Caddedeki altyapı sorunlarını gidermek için 516 metre uzunluğunda atık su hattı ve 626 metre uzunluğunda yağmur suyu hatları yeniden inşa edildi. Yıpranan kaldırımlar, 6 bin 293 metre ayırma bordürü ve 4 bin 98 metrekare doğal küçük parke taşı ile yenilendi. Kaldırım zemini için 4 bin 20 metrekare fonolit taş kullanıldı. Yoldaki aydınlatma sistemi de, 114 dekoratif aydınlatma direği ile yenilendi. Çalışmalar, yola 2 bin 351 ton asfalt serimi yapılarak tamamlandı.


Başkan Kartoğlu: Başakşehir'e ışıl ışıl bir cadde daha kazandırdık
Başkan Kartoğlu: Başakşehir'e ışıl ışıl bir cadde daha kazandırdık
Başkan Kartoğlu: Başakşehir'e ışıl ışıl bir cadde daha kazandırdık
Başkan Kartoğlu: Başakşehir'e ışıl ışıl bir cadde daha kazandırdık
Başkan Kartoğlu: Başakşehir'e ışıl ışıl bir cadde daha kazandırdık
Başkan Kartoğlu: Başakşehir'e ışıl ışıl bir cadde daha kazandırdık
Başkan Kartoğlu: Başakşehir'e ışıl ışıl bir cadde daha kazandırdık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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