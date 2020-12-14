Başakşehir düşüşte

Liderin 11 puan gerisindeŞampiyonlar Ligi gruplarında en çok gol yiyen takım olduHer hafta ayrı bir kadroClichy'i aradıİbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, - Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Medipol Başakşehir, bu sezon ise istikrarsız bir görüntü sergiliyor.