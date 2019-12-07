Başakşehir, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Başakşehir, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

07.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:45
Başakşehir, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, bugün öğle saatlerinde Denizli'ye hareket edecek.

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İHA
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