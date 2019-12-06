Başakşehir, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanın ardından öğle saatlerinde Denizli'ye hareket edecek. - İSTANBUL