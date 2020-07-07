Başakşehir Denizlispor maçında gerginlik
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Denizlispor müsabakasında iki takım yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.
07.07.2020 23:10 | Son Güncelleme: 07.07.2020 23:14
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Denizlispor müsabakasında iki takım yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.
Medipol Başakşehir- Denizlispor müsabakasında iki takım yöneticileri arasında gergin dakikalar yaşandı. Mücadelenin 65. dakikasında Enzo Crivelli'nin Başakşehir'i 1-0 öne geçiren golü kaydetmesinin ardından protokol tribünü de birbirine girdi.
İki takım yöneticileri arasında yaşanan olayları polis araya girerek yatıştırdı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA