Başakşehir-Denizlispor maçı sonrası gerginlik
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Başakşehir-Denizlispor maçı sonrası gerginlik

28.11.2020 18:21 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:36
Başakşehir-Denizlispor maçı sonrası gerginlik

Medipol Başakşehir'in evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kaldığı müsabakanın son düdüğüyle saha içinde gerginlik yaşandı.

Medipol Başakşehir'in evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kaldığı müsabakanın son düdüğüyle saha içinde gerginlik yaşandı.

Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir, evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı. 60. dakikaya kadar maçı 3-0 önde götüren turuncu-lacivertliler, 62'de Özer, 90+2'de Rodellega ve 90+7'de Murawski'nin gollerine engel olamayınca iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Hakemin son düdüğünün ardından ise saha içinde gerginlik yaşandı. Mustafa Yumlu ve Skrtel arasına başlayan sözlü tartışmaya diğer futbolcular da katılınca kısa süreli itişmeler oldu. Ancak Denizlisporlu futbolcu Rodellega ile turuncu-lacivertli teknik ekip görevlileri araya girerek olayların büyümesini engelledi.

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(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Başakşehir-Denizlispor maçı sonrası gerginlik
Başakşehir-Denizlispor maçı sonrası gerginlik
Başakşehir-Denizlispor maçı sonrası gerginlik
Başakşehir-Denizlispor maçı sonrası gerginlik
Başakşehir-Denizlispor maçı sonrası gerginlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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