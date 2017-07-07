Başakşehir'den Yalçın Ayhan Yeni Malatyaspor'da
SÜPER Ligin yeni takımlarından olan Evkur Yeni Malatyaspor Başakşehir'den ayrılan tecrübeli futbolcu Yalçın Ayhan'ı transfer etti.
SÜPER Ligin yeni takımlarından olan Evkur Yeni Malatyaspor Başakşehir'den ayrılan tecrübeli futbolcu Yalçın Ayhan'ı transfer etti. Ayhan'ın Malatya ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Son 3 sezondur Başakşehir formasını terleten Yalçın Ayhan, geçen sezon 31 maçta görev alırken; 3 gol, 1 asist kaydetti.
- Malatya