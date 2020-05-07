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Başakşehir'den 'Volkan Babacan' açıklaması

Başakşehir'den 'Volkan Babacan' açıklaması
07.05.2020 18:46 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:46

Medipol Başakşehir, son günlerde ismi Beşiktaş ile anılan kalecisi Volkan Babacan için resmi bir teklif olmadığını duyurarak, takımdan ayrılacağı yönündeki haberlere ise itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Medipol Başakşehir, son günlerde ismi Beşiktaş ile anılan kalecisi Volkan Babacan için resmi bir teklif olmadığını duyurarak, takımdan ayrılacağı yönündeki haberlere ise itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Medipol Başakşehir'den kalecisi Volkan Babacan hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama geldi. Son günlerde ismi Beşiktaş ile sık sık anılan deneyimli file bekçisi için turuncu-lacivertli kulübe gelen resmi bir teklif olmadığı açıklanırken, asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Başakşehir'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz kurulduğu günden bu yana formamızı giyen milli kalecimiz Volkan Babacan'ın ismi son günlerde farklı kulüplerle anılmaktadır. Kulübümüzün sembol isimlerinden biri olan Volkan Babacan için kulübümüze gelen herhangi bir teklif bulunmamaktadır. Tecrübeli kalecimizin ayrılacağı yönünde çıkan haberlere itibar edilmemesini rica ederiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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