Başakşehir'den Ramazan Bayramı mesajı
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
24.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:09
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun." denildi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA