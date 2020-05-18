Başakşehir'den Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı Medipol Başakşehir, hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Medipol Başakşehir, hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı yayımladı. Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL Kaynak: İHA