Başakşehir'den Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı
Medipol Başakşehir, hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı yayımladı.
18.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:02
Medipol Başakşehir, hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA