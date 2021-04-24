Başakşehir'den Marmaray'a ring seferleri başlıyor
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Başakşehir'den Marmaray'a ring seferleri başlıyor

Başakşehir'den Marmaray'a ring seferleri başlıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçeşehir-Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı projesinde sona gelindi.

Bahçeşehir-Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı projesinde sona gelindi. 2020 yılında başlatılan projenin sonuna gelindiğini belirten Başkan Kartoğlu, "Marmaray'a ulaşımı kolay hale getirecek proje kapsamında Bahçeşehir'e bir de tren istasyonu yapıyoruz" dedi.

Başakşehir Belediyesi'nin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile yapılan görüşmeler sonucunda 2020 yılında yapım çalışmalarına başlanan Bahçeşehir - Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı projesinde sona gelindi.

BAHÇEŞEHİR'E TREN İSTASYONU

Proje sahasında incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, proje ile ilçede ulaşımda yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Marmaray'a hızlı ulaşım ve entegrasyon imkanı sağlayacaklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, "Başakşehirli komşularımıza müjdesini verdiğimiz ring tren hattı çalışmalarında sona gelindi. TCDD ile imzaladığımız protokol kapsamında Bahçeşehir'e bir de tren istasyonu yapıyoruz. Aynı zamanda bölgede yaklaşık 350 araç kapasiteli otopark alanı ve Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'ndan alana ulaşımı sağlamak için köprü yapıyoruz." şeklinde konuştuk.

MAHALLE MAHALLE RAYLI SİSTEM

Bahçeşehir - Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı'nda seferlerin yakın zamanda başlayacağını söyleyen Başkan Kartoğlu, "Başakşehir'imizin tüm mahalleleri raylı sisteme kavuşsun diye elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz. Ring seferlerinin başlamasının ardından Başakşehirli komşularımız Marmaray'a ulaşımında büyük kolaylık sağlanacak" ifadesini kullandı.


Başakşehir'den Marmaray'a ring seferleri başlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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