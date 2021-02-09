Başakşehir'den 'Kocaman' galibiyet
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Başakşehir'den 'Kocaman' galibiyet

09.02.2021 23:25 | Son Güncelleme: 09.02.2021 23:28
Başakşehir'den 'Kocaman' galibiyet

Başakşehir, teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde hem ilk gollerini attı, hem de ilk galibiyetini aldı.

Başakşehir, teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde hem ilk gollerini attı, hem de ilk galibiyetini aldı. Ayrıca turuncu lacivertli takım kupada da yarı finale yükselerek yaşadıkları moralle bir galibiyetten fazlasını elde etti.

Teknik direktör Aykut Kocaman ile ligde Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e karşı mağlubiyet alan Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup ederek hem ilk galibiyet alındı, hem de kupada yarı final sevincini yaşadı. Turuncu lacivertli takım ligin 25'inci haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak.

DENİZ TÜRÜÇ DE SAKATLANDI

Takımda yaşanılan sakatlıklar nedeniyle sezon başından bugüne büyük sorunlar yaşayan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçına da eksik bir kadroyla çıktı. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Edin Visca, Chadli, Aleksic, Caiçara,  Mehmet Topal, Boli Bolingoli-Mbombo, Hasan Ali, Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir ve Tolga Ciğerci Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemedi. Sarı lacivertli takıma karşı kazanılan ilk golün hazırlayıcısı olan Deniz Türüç, Lemos'un müdahalesi sonrası maça devam edemedi ve sakatlar listesine eklendi. Deniz Türüç'ün Süper Lig'in 25'inci haftasında  oynanacak Göztepe maçında forma giyip giyemeyeceği yapılacak olan tetkiklerden sonra belli olacak.


- Başakşehir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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