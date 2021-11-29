Başakşehir'den Filistin'e uzanan dostluk köprüsü

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında anlamlı bir sergi açılışı yapıldı. Başakşehir Millet Bahçesi'ndeki sergide Filistin'de yaşanan zulüm ve baskı bir kez daha gözler önüne serildi.

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında hafızalara yer eden fotoğraflardan oluşan "Esaretin Altında Filistinliler Sergisi" Başakşehir'de açıldı. İsrail'in Filistin'de yıllardır bitmeyen zulmüne ve işgaline dikkat çekmenin yanında mazlumların sesi olabilmek için Başakşehir Millet Bahçesi'nde açılan sergiye Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tayyip Tanrıkulu, Filistin Dostluk Derneği Başkanı Hazem Antar'ın yanı sıra Filistinliler ve Başakşehirliler katıldı.

"Filistin davası Müslümanların davasıdır"

Filistin'de yaşanan İsrail baskısını açık bir şekilde gösteren sergide, hafızalara kazınan fotoğraf karelerine yer verildi. Serginin açılışına katılan Filistinliler, Filistin davasının tüm Müslümanların davası olması gerektiğini belirtti. Birlik ve beraberlik içerisinde olunduğunda bu baskıların ve zulmün de son bulacağını belirtti. Kenetlenme ve Kudüs davasında hep birlikte olma çağrısında bulundu.

Başakşehir Millet Bahçesi'nde açılan Esaretin Altında Filistinliler Sergisi bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek. - İSTANBUL