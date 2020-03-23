Başakşehir'den Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı Medipol Başakşehir, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Medipol Başakşehir, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı. (İHA) Kaynak: İHA