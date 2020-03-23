Başakşehir'den Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Medipol Başakşehir, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
23.03.2020 23:05 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:05
Medipol Başakşehir, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
(İHA)
Kaynak: İHA