Başakşehir'den Demba Ba'ya videolu veda

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Senegalli golcü Demba Ba ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Senegalli golcü Demba Ba ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığını açıkladı. Turuncu-lacivertli ekibin resmi hesaplarından yapılan paylaşımda; tecrübeli golcünün antrenmanlardan ve şampiyonluk kutlamalarından görüntüleri ile Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in attığı ilk gole yer verildi.

Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana başarıyla oynayan ve gösterdiği performansla şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Demba Ba'nın sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. 'Şampiyon' ailemizin unutulmaz parçalarından biri olan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golümüzü atarak tarihe geçen Demba Ba'ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı