Başakşehir'den Cengiz Ünder Açıklaması

Spor Toto Süper Lig takımı Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder'in transferinde flaş bir gelişme yaşandı.



19 yaşındaki futbolcu için İngiliz devi Manchester City'nin yetkilileri görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a geldi.



Altınordu altyapısında yetişen Cengiz, geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla 43 resmi karşılaşmada boy göstermiş ve 7 gol - 5 asistlik performans sergilemişti.



Turuncu-Lacivertli kulübün, A Milli Takım'da da forma giyen genç kanat oyuncusu için 10 milyon Euro istediği biliniyor.



Başakşehir'den açıklama



Başakşehir Kulübü, İngiliz yöneticilerle gerçekleştirilen toplantı sonrası resmi internet sitesinden bir bildiri yayınladı.



Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Kulüp yönetim kurulu üyelerimiz ile İngiltere'nin Manchester City kulübü yetkilileri arasında genç oyuncumuz Cengiz Ünder'in transferi hakkında 4 saat süren bir görüşme gerçekleşmiştir. Yapılan görüşmeler sonrası henüz bir anlaşmaya varılamamıştır."



Enes Ünal'ı da almışlardı



İngiltere Premier Lig'in güçlü temsilcisi City, daha önce Bursaspor'dan Enes Ünal'ı transfer etmiş ve genç forvet oyuncusunu Avrupa'da birkaç takıma kiraladıktan sonra bu yaz İspanya La Liga takımı Villarreal'e 14 milyon Euro karşılığında satmıştı.



Kaynak: Fanatık