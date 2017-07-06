Başakşehir'den Cengiz Ünder Açıklaması





İstanbul Başakşehir Kulübü, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile Cengiz Ünder'in transferi konusunda 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirildiğini, ancak henüz bir anlaşmaya varılamadığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;



"Kulüp yönetim kurulu üyelerimiz ile İngiltere'nin Manchester City kulübü yetkilileri arasında genç oyuncumuz Cengiz Ünder'in transferi hakkında 4 saat süren bir görüşme gerçekleşmiştir. Yapılan görüşmeler sonrası henüz bir anlaşmaya varılamamıştır." - İstanbul