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Başakşehir'den Başkan Mustafa Cengiz için pankart

Medipol Başakşehir, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde çeşitli operasyonlar geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun pankart astı.

Başakşehir'den Başkan Mustafa Cengiz için pankart
28.06.2020 22:00 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:27

Medipol Başakşehir, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde çeşitli operasyonlar geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun pankart astı.

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşı gelirken, ev sahibi ekip salık sorunları nedeniyle çeşitli operasyonlar geçiren sarı-kırmızılıların Başkanı Mustafa Cengiz'i unutmadı. Başakşehir, Başkan Cengiz için tribüne, "Mustafa Cengiz başkana geçmiş olsun dileklerimizle" pankartı astı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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